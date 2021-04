AQUI - la fabrique de plaisirs gourmands Catalans

Jean Michel Guidach, Chef du restaurant La Rascasse de Saint-Laurent de la Salanque est un amoureux des bons produits de sa région, il aime faire évoluer les clichés de la cuisine corse souvent décrite comme pauvre, il est de ceux qui pensent et disent qu'il y a de l'avenir dans la cuisine traditionnelle.

Des produits Made in Perpignan, Jean Michel Guidach est resté fidèle à son village de Saint-Laurent , en plein cœur de cette région qu'il aime, le Roussillon. Il était donc impensable de ne pas intégrer AQUI aux paniers fermiers du mois d’Avril dans la boutique de produits locaux 66 chez Romero !

Depuis 2012, il fait voyager notre palais avec sa gamme de produits d’épicerie fine. AQUI c’est une histoire de famille, Jean Michel Guidach à choisi ce nom pour sa marque afin de rendre hommage à sa mère disparue aujourd’hui et qui l’a initié aux plaisirs de la gastronomie. Grace à sa connaissance du terroir Catalan, il sélectionne les meilleurs produits (aïoli catalan, huile d’olive, miel, farine de châtaigne …) afin de confectionner ses gourmandises sucrées et salées. Anne sa femme l’aide dans la commercialisation de leurs produits et parfois même les plus jeunes donnent des idées à leur papa, comme leur fils de 6 ans qui à imaginé une savoureuse pâte à tartiné, la Rousquille (chocolat blanc, miel, amandes et canistrelli).

Le travail du chef est avant tout une envie de créer en faisant bien, en faisant vrai et en faisant corse. Ses créations gourmandes tirent leur saveur inégalée d’une sélection fine des meilleurs produits du terroir et d’un savoir-faire unique. L’une de ses première création est la confiture au chataignes, ce produit aussi doux que surprenant vous rappellera certainement les saveurs du Vallespir. Ce produit a été récompensé a plusieurs reprises.

Désormais vous pourrez retrouver chez AQUI une gamme éphémère qui ne durera que le temps d’une saison (printemps, été …) à moins que parmi ces produits ne se trouve un nouveau produit phare !