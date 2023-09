Pour bien rendre compte de l’état actuel de la nature, l’écologie se doit de connaître le passé. Parmi les nombreuses disciplines qui interviennent dans cette connaissance, l’analyse pollinique est bien utile. Elle permet une reconstitution précise de l’histoire de la végétation, du climat et de l’activité humaine, en étudiant les grains de pollen ou spores incrustés irrémédiablement dans des couches superposées de sédiments.





Les botanistes qui usent de cette méthode considèrent l’ère glaciaire comme période de commencement, voire d’apparition de la végétation. A cette époque, il y a 18.000 ans environ, notre région était recouverte de glace ou de neige. Et la végétation très rare se manifestait timidement au travers d’une steppe glaciaire. Il faudra attendre 10.300 ans pour constater un radoucissement du climat favorable à l’apparition d’une forêt plus conséquente.



Noisetiers et chênes se disputent alors en quelque sorte la primauté de cette ère de la forêt qui va pousser à sa guise pendant plus de 6000 ans. Ensuite, avec l’homme, le déboisement concernera d’abord des petites parcelles pour des cultures de céréales puis d’autres plus importantes destinées aux pâturages. Une mise à feu de la forêt laissera finalement une mosaïque de clairières et de sous-bois.



Dans les vallons qui bénéficient de micro-climats, la forêt originelle cohabitera avec de nombreuses espèces de végétaux méditerranéens que l’on trouve aujourd’hui.

Accès départ de Montpellier

De Montpellier, prendre la route de Lodève. Passer cette ville et suivre le jalonnement Soubès, St-Pierre-de-la-Fage. On peut garer son véhicule à l’entrée du village de Soubès (petit parking). Prendre la direction du réservoir à l’est de la commune (balisage bleu et jaune). Un dépliant de la promenade a été réalisé par le foyer rural de Soubès avec le concours le l’O.N.F (renseignement au bar du Terral)

Niveau :

Balade facile et familiale nécessitant 2H30 pour réaliser tranquillement le parcours.



Recommandations :

Ne pas partir trop tard respecter les lieux et tenir les chiens en laisse.