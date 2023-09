Chantier Rénovation d'une maison à Clermont-L'hérault

Le projet du client

Nous souhaitions adapter cette maison dont nous venions d’hériter à notre mode de vie. Travaillant tous les deux à la maison, nous avions besoin de deux espaces distincts assez bien séparés parce que nous jouons chacun d’un instrument de musique. Nous voulions aussi rendre la maison plus lumineuse mais ne savions pas trop comment procéder : nous n’avions pas de notions très réalistes en matière de bricolage et la rénovation était pour nous une nouveauté !

Le maître d’œuvre HAMEAUX DURABLES, a su nous rassurer. Surtout, il a su nous séduire en nous proposant un projet simple et rationnel et qui prend parfaitement en compte notre quotidien et la configuration de la maison. C’est lui aussi qui, le premier, a deviné que nous pouvions récupéré les pierres de l’escalier. Il nous a montré tout le potentiel de la maison et, surtout, il a su le réaliser !

Voici le chantier de rénovation réalisé par un artisan rénovation de magasin et restaurant à Montpellier, Hameaux Durables dans le 34.

La réponse de HAMEAUX DURABLES

En décloisonnant les espaces pour redonner une cohérence à cette maison, nous avons favorisé la circulation harmonieuse de la lumière tout en veillant à respecter la fonctionnalité de chacun des espaces. En perçant le puits de lumière au-dessus de l’escalier, nous avons mis à profit ce que beaucoup reproche aux maisons de ville, à savoir leur étroitesse et leur verticalité : ces deux caractéristiques permettent aujourd’hui à toutes les pièces de cette maison montpelliéraine de profiter d’un éclairage naturel toute la journée. Enfin, nous avons isolé les deux espaces de travail musical non pas à grands renforts d’isolants phoniques fort coûteux mais tout simplement en les disposant chacun à une extrémité du bâtiment, réservant l’étage central pour la zone de vie. Là encore, d’une faiblesse – la superposition verticale des espaces – nous avons fait un avantage.

Fiche technique

Objet du chantier : rénovation complète



Durée du chantier : 6 mois



Prix : 124 000€



Spécificités/contraintes du bâti : Maison de ville étroite et haute aux ouvertures situées côté rue.



Difficultés particulières : Réfection du tablier de l’escalier



Maître d’œuvre en charge du projet : HAMEAUX DURABLES



Lieux des travaux : 34 - Clermont l'Hérault