Patrimoine de Roquefixade

«On avait la possibilité d’enlever ces repeints et de retrouver la présentation de l’œuvre telle qu’elle était au XVIIIe mais la commune a préféré conserver cette présentation esthétique avec des rinceaux, statues, feuilles d’acanthes à la feuille d’or sur des fonds plus calmes (bleu, gris et faux marbres)»



Actuellement le tabernacle en bois de tilleul est déposé à Lavaur car trop altéré pour le traiter in situ.



Il fait l’objet de toutes les attentions d’Hervé Langlois qui devrait le réinstaller avant la fin du mois d’août et le début du festival de musique ancienne de Roquefixade.



En attendant, Mme le Maire n’entend pas en rester là, elle remplit des dossiers de demande de subventions pour la restauration du tableau central, un anonyme du XIXe, qui paraît bien terne depuis que les boiseries ont retrouvé tout l’éclat de la polychromie et le faste des dorures…. une seconde tranche de travaux pourrait bien voir le jour dans les mois à venir.



L’appel à mécènes est donc plus que jamais d’actualité!