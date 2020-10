Lavelanet : le Pré-Cathare et Voie Verte sur le devant de la scène

Hier, les acteurs du tourisme, hébergeurs, Traverse 119 (Voie verte), élus et Chambre du commerce étaient les invités par le Pré-Cathare



Tout a débuté par la visite du camping le Pré cathare avant que tous ne se rejoignent, salle Avelana, pour un apéritif dinatoire. Un camping qui a le vent en poupe avec sa jolie maison à vendre à Lavelanet . Ce camping village le Pré cathare a le vent en poupe.



Après le classement trois étoiles tourisme établi en septembre 2012 par Atout France, agence de développement touristique, et qui est encore d'actuélité en 2020, les propriétaires sont en train d’installer 14 nouveaux bungalows «Sun Living» dans leur parc, au sein d’une magnifique parcelle avec aire de jeux pour enfants. Des bungalows avec pièce centrale ouverte et donnant sur une terrasse couverte, qui permet une extension du séjour. Ces bungalows seront d’abord loués par une centrale, «pour construire une clientèle», avant qu’Hassan et Shadia ne prennent la suite.

Séjour au Pré cathare de Lavelanet

Au Pré cathare, résidents (environ 70 permanents) et propriétaires ont mis en valeur le camping. Les résidents ont investi leurs parcelles, jardins, haies, décorations extérieures, tout est mis en œuvre afin de faire du Pré cathare un petit coin de paradis, avec vue sur les montagnes et Montségur.

«Ce n’est pas un hasard si les nouveaux arrivants choisissent le Pré cathare. Ici, nous sommes au carrefour de nombreuses destinations» souligne le REsponsable. Outre l’accueil et la convivialité, les touristes ont accès à un parc de vélos (certains résidents laissent d’ailleurs les leurs à disposition), au billard gratuit...



Ici tout est mis en place pour que le locataire se sente chez lui, quitte à participer à l’élaboration de fresques dans la salle commune.

Par ailleurs, on insiste sur le côté patrimoine (qu’il soit naturel ou patrimonial), et invite ses clients à découvrir la Voie Verte «colonne vertébrale, un lien entre Aude et Ariège». A noter que bientôt, cette dernière reliera le camping au centre-ville de Lavelanet.

La voie verte de Lavelanet

La ville de Lavelanet a en effet rappelé que cette voie traversera la ville et est inscrite dans le projet de centre-bourg. «Un pari un peu fou, des investissements importants avec la piscine, mais qui séduiront habitants et touristes». Quand il est question de Voie verte. Après la visite du camping, tous se sont rejoints en fin de journée salle Avelana.



«En remerciement pour votre soutien au projet de développement de notre établissement» a indiqué le responsable, saluant encore une fois «l’appui de la mairie de Lavelanet, le soutien de ses collègues», avant de revenir sur la Voie Verte et l’association Traverse 119. Crée en 2012 avec pour objectif d’animer la Voie Verte, Traverse 119 porte un projet interdépartemental et d’initiatives locales.



Elle s’appuie sur les échanges intercommunautaires, les Conseils généraux (Aude — Ariège), et les élus (nous aurons loisir d’y revenir). L'auteur soulignant pour sa part «son bonheur d’échanger sur la Voie Verte et la nécessité de la faire vivre au travers d’un patrimoine remarquable» .