Lapenne & castelnau-le-lez : sur les traces de maîtres verriers

La commune de Lapenne est connue pour son imposante église dominant le village blotti à ses pieds. Elle est connue aussi pour une concentration de sites à visiter: parc aux bambous, ferme aux bisons, grange aux abeilles…



Mais c’est vers une autre thématique que nous faisons découvrir ici : celle des maîtres-verriers.

Entre Lapenne et castelnau-le-lez, histoire des maîtres-verriers



Pourquoi ? Un ensemble de noms de lieux-dits évoquent aujourd’hui cette activité sur la commune: «Mestre Pey», «Mestre Bertrand», «Mestre Amiel», «Peyre Traoucade».

On sait qu'à la fin du Moyen Âge, comme dans d'autres parties d'Ariège et jusque dans l'Hérault, à Castelnau Le Lez précisément, une famille de «gentilshommes verriers», les de Robert, s'installe.



La verrerie de Peyre Traoucado a été créée par Nicolas de Robert. On connaît également un Guillaume de Robert, baile à Rieucros, qui est noble et verrier en 1520. Plusieurs fours de verrier sont identifiés dans la forêt de Manses.

Une exposition leur est consacrée à l'ARPAC - Fondation du Pioch Pelat (Castelnau Le Lez)

En introduction, présentera son travail de généalogie des maîtres verriers en s’appuyant sur différents blasons.

Il viendra éclairer notre connaissance sur le mobilier médiéval découvert localement et conservé dans le dépôt archéologique de Vals. Ce conférencier abordera l’aspect archéologique et historique du verre. Il reviendra sur les verreries forestières et les gentilshommes verriers du XIIIe siècle à la Révolution Française.

Il ne faut pas voir seulement un hasard dans la concordance des noms. Et c’est ce qui a motivé le célèbre conteur ariégeois pour parler des «alchimistes de la transparence, petites et grandes histoires des gentilshommes verriers».



Elle traite des résultats des fouilles archéologiques de verreries du Tarn, de l’Hérault et de l'Aude.